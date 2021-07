La famille royale a assisté mercredi au traditionnel Te Deum en la cathédrale des Saints -Michel et -Gudule, à l'occasion de la Fête nationale. Contrairement à l'année dernière, le public était autorisé aux abords de la cathédrale, mais seule une centaine de personnes se sont présentées.



Brandissant des drapeaux belges, certaines d'entre elles ont acclamé le Roi et la Reine à leur arrivée et à leur départ. Parmi elles, Josette. Comme chaque année, cette Belge a fait le déplacement pour assister à l'arrivée de la famille royale. Mais cette année, sa venue avait une saveur particulière. "Je suis venue pour soutenir nos souverains parce que, avec le drame que nous vivons avec ces inondations, il est normal de les souvenir. Nos souverains sont quand même le père et la mère de notre Belgique. Ils ont un cœur aussi et ressentent les choses comme nous autres", nous confie-t-elle.

L'année dernière, l'accès aux abords de la cathédrale avait été interdit en raison de la pandémie de Covid-19. Il y a deux ans, un millier de personnes étaient présentes. Mercredi, la foule ne s'est pas tenue au pied de la cathédrale comme d'habitude, mais à une plus grande distance, devant le petit parc du boulevard de l'Impératrice.