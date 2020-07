Fête nationale: voici le programme particulier des festivités de ce 21 juillet

Ce mardi sera un 21 juillet "pas comme les autres". Pas de feu d'artifice, ni d'événement public de grande envergure. La Bal National prévu normalement ce lundi soir à Bruxelles, a lui aussi été annulé. Bref, une fête nationale "hors du commun" dans un contexte qui l'est... tout autant.

Alors, que va-t-il se passer ce mardi?

Le programme sera très allégé. La journée va débuter par Te Deum à la Cathédrale des Sts Michel et Gudule à Bruxelles en présence du Roi Philippe, de la Reine Mathilde, de leurs quatre enfants et d'une centaine d'invités, alors que d'habitude la cathédrale est pleine.

Trois minutes de silence seront observées à la mémoire des victimes de la pandémie, soit environ 9.800 morts en Belgique.

A 14h, une cérémonie sera organisée Place des Palais pour célébrer les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale ainsi que pour rendre hommage aux héros de la crise du Covid-19. Le Roi prendra brièvement la parole.

Un défilé fortement réduit

Le défilé militaire sera réduit fortement puisque seuls dix véhicules de la Brigade Piron défileront. Des véhicules qui avaient participé à l'époque à la libération de la Belgique et des Pays-Bas.

Dans le ciel, il y aura 9 F-16 et un hélicoptère. Une cérémonie en présence de 200 invités, alors qu'habituellement, ils sont 2.000 dans les tribunes. Ensuite, le Roi, la Reine et les quatre princes prendront la direction du Limbourg en Flandre, pour aller visiter une maison de repos, et puis ils se rendront en Wallonie direction Morlanwelz dans la province du Hainaut, où ils rendront visite au personnel et aux résidents d'un centre de convalescence.