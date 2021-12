Fêtes de fin d'année: allez-vous les passer avec plus ou moins de gens qu'avant le covid ?

Le comité de concertation n'a pas imposé de nouvelle bulle sociale mais nous recommande de limiter nos contacts pour les fêtes et d'avoir recours aux autotests. Alors vous, que ferez-vous ? C'est une des questions de notre grand baromètre RTL info / Ipsos / Le Soir.

Autour de la table pour Noël et Nouvel An, vous serez soit aussi nombreux qu'avant la période covid, soit un peu moins nombreux.

Dans le détail, au niveau belge:

40% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles passeraient les fêtes avec moins de gens qu'avant le covid,

39% avec autant de gens

2% avec plus de gens

19% ne le savaient pas encore.

Des chiffres sensiblement identiques selon les Régions.

* Sondage Ipsos réalisé en ligne du 1 au 8 décembre 2021 auprès de 2434 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 961 en Wallonie, 988 en Flandre et 485 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,2 en Wallonie, +-3,1 en Flandre et de +-4,5 à Bruxelles.