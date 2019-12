Le chauffage au bois peut être polluant: comment réduire les émissions de particules et améliorer son efficacité?

En Wallonie, 1 ménage sur 4 se chauffe au bois. L'agence wallonne de l'air et du climat rappelle que ce type de chauffage peut être polluant. Alors, comment réduire les émissions de particules fines et améliorer le rendement de son feu ?

L'allumage inversé est une des solutions. Utilisée dans les pays nordiques depuis des dizaines d'années, cette méthode consiste à allumer son feu par le haut. Elle permet de réduire jusqu'à 50 % les émissions de particules polluantes. "L'avantage d'allumer le feu de cette façon c'est que les gaz de combustions qui vont être issus du bois qui brûle vont d'abord passer par la flamme avant de passer dans le conduit de cheminée, explique Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie pour ValBiom. Tout le gaz sera brûlé et on aura pas d'émissions polluantes, en tout cas nettement moins. Et on va aussi surtout récupérer toute la chaleur du bois plutôt qu'elle parte dans le conduit de cheminée."

Un bois sec et de qualité

Autre conseil primordial : utiliser un bois bien sec avec un taux d'humidité de 20 % maximum. Vous diminuerez une nouvelle fois vos émissions. Pour choisir ses morceaux de bois, Pierre-Louis Bombeck propose une technique très simple : "Prenez simplement deux bûches, claquez-les l'une contre l'autre et quand elles sonnent creux, ça veut dire que le bois est sec. C'est une technique très simple que tout le monde peut mettre en œuvre. L'idéal est d'acheter un petit humidimètre, c'est un appareil qui coûte un vingtaine d'euros qui permet de mesurer beaucoup plus précisément le bois."

Parmi les 25 % de wallons qui utilisent le bois pour se chauffer, Ingrid a aussi ses astuces : "Avoir un bois de qualité et bien sec. Ensuite, des allume-feux naturels pour avoir tout de suite un feu qui prend assez bien. Et puis choisir un bois plus local plutôt que dans les grandes surfaces parce que la qualité est meilleure", précise-t-elle. Il est également recommander de privilégier le neuf à l'ancien, éviter le feu ouvert ainsi que de ramoner la cheminée une à deux fois par an.