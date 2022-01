Feu vert des ministres de la Santé pour la 4e dose de vaccin pour les personnes immunodéprimées

Les ministres de la Santé viennent d'approuver l'administration d'une 4e dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes immunodéprimées, indique lundi, sur Twitter, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.



"Le Conseil Supérieur de la Santé recommande de booster à nouveau les personnes immunodéprimées, très fragiles et à risque face au Covid-19. Les ministres de la Santé viennent de donner leur feu vert, avec implémentation prochaine", y écrit-elle. Le schéma actuel de vaccination pour les personnes de plus de 18 ans prévoit déjà, en Belgique, 3 doses de vaccin. Certains pays, dont Israël, ont entamé l'administration d'une 4e dose au public le plus fragile.