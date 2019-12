Feux d'artifice pour le Nouvel An: quelles sont les règles?

En Belgique, si vous voulez fêter le passage à 2020 avec quelques feux d'artifice, tout le monde ne peut pas les manier n'importe comment. Illuminer les fêtes pour ajouter un peu de couleurs dans un ciel sombre de décembre, c'est un jeu d'enfants mais pratiqué par des adultes. Il faut 16 ans minimum pour acheter des feux d'artifice.

Dans un magasin, chaque petit client est accompagné de ses parents qui viennent prendre des conseils pour éviter un mauvais sort. Magali, mère de famille, confie : “C'est important surtout qu'il faut être prudent je pense avec les feux d'artifices. Voilà, c'est pas un jeu. Surtout avec les petits à cet âge-là".

Alexandre Cuvelier est artificier. Il est spécialiste et dispose des autorisations pour vendre et puis surtout pour stocker la poudre. Celui-ci n'est ouvert que quelques jours durant l'année. En cette période, il peut recevoir jusqu'à 500 personnes par jour. "C'est toujours le 24 et le 31 que les gens viennent alors que je suis ouvert les autres jours. Il y a un peu un phénomène, on aime bien faire la file", témoigne-t-il.

Vérifier l'étiquette des feux d'artifice



Des feux d'artifice, il en existe de toutes sortes. Pour reconnaître ceux qui ne posent pas de problème, le plus simple est encore de lire l'étiquette. "Il faut acheter des feux d'artifice avec un marquage CE et aussi acheter des feux d'artifice qui sont destinés à votre âge. Il y a des feux qui peuvent être utilisées à partir 12, 16 ou 18 ans donc il faut bien veiller à ce genre de choses", explique Etienne Mignolet, porte-parole du service public fédéral économie.

Tirer un feu d'artifice est interdit en Flandre et à Bruxelles. En Wallonie, c'est toléré certains jours en fonction des règlements. Il suffit de se renseigner auprès de votre commune.