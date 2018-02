Fifi, le chat d'Annie, est mort après avoir été piégé dans un collet: "J'ai pleuré, ça fait mal de voir une bête comme ça"

Le chat d'Annie a été pris au piège dans un collet à arrêtoir. Une technique de chasse toujours autorisée chez nous, mais dont les animaux de compagnie sont victimes. Un reportage d'Images à l'appui.

En octobre dernier, Fifi, le chat d'Annie, ne répondait plus à l'appel de sa maîtresse. Inquiète, la femme s'est mise à sa recherche. Le félin a fini par reparaître quelques semaines plus tard, agonisant. Le chat a été pris au piège dans un collet à arrêtoir. En tentant de se débattre, l'objet s'est resserré, provoquant une entaille profonde au niveau du bassin. "J'ai trouvé Fifi avec le collet autour du ventre. Elle était toute coupée, c'était purulent", a expliqué Annie. "Je suis allée tout de suite chez le vétérinaire. Il a retiré le câble, mais il n'a pas pu le couper, c'est un câble en acier trempé", a détaillé la maîtresse de Fifi.



Malheureusement, le chat n'a pas survécu à ses blessures. "J'ai pleuré parce que ça fait mal de voir une bête comme ça. A notre époque on ne fait plus ça, on ne met plus des collets", a précisé la femme encore bouleversée par cette perte.



Chaque année en Belgique, des dizaines de plaintes seraient déposées concernant des animaux de compagnie pris au piège dans un collet à arrêtoir.





