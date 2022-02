Fin de l'obligation sur le télétravail: "On l’avait demandé, on a effectivement été entendu"

Un nouveau comité de concertation s’est tenu ce vendredi 11 février après-midi. Les gouvernements du pays ont décidé de passer la Belgique en code orange. D'autres mesures ont été prises, notamment la fin du télétravail obligatoire. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le président de l’Union des Classes Moyennes (UCM). Il a réagi dans le RTL INFO 13h.

Un nouveau comité de concertation s'est tenu ce vendredi 11 février entre 14h30 et 17h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Une série d’assouplissements ont été étudiés entre les chefs des différents gouvernements du pays (fédéral, régions, communautés) et les principaux ministres du fédéral (vice-Premiers, Intérieur, Classes moyennes…).

Parmi les décisions prises hier, il y a celle concernant le télétravail. Dès le 18 février, il ne sera plus obligatoire mais toujours recommandé. "C’est un pas dans la bonne direction, s’est réjoui Pierre-Frédéric Nyst. On l’avait demandé, on a effectivement été entendu et aujourd’hui, on a le sourire." Le président de l’Union des Classes Moyennes (UCM) s’est exprimé dans le RTL INFO 13h concernant la fin de cette mesure.

"Bénéfique mais difficile"

Même s’il reconnaît que le télétravail a été bénéfique compte tenu de la situation sanitaire de notre pays voici quelques mois, il avoue tout de même que cela reste difficile pour les travailleurs. Pour lui, il s’agit d’une bonne nouvelle. "Le retour à une organisation classique est un point positif (…) On va reprendre une organisation traditionnelle du travail dans les entreprises, a-t-il indiqué avec soulagement. C’était une demande des entreprises mais aussi des travailleurs. Il faut revoir les collègues, reprendre un rythme et retravailler la cuture d’entreprise, peut-être aussi être plus efficace."

Sur le plan social, Pierre-Frédéric Nyst estime aussi qu’il est fondamental de refaire des activités entre collègues, tels que des teams buildings. "On avait mis ça en veilleuse mais ça fait partie de la vie professionnelle", dit-il.

Vers une relance économique ?

Le retour des travailleurs dans les bureaux aura, il l’espère, un impact positif sur la fréquentation des commerces et établissements Horeca. La fin des restrictions concernant le shopping à deux a également été annoncée ce vendredi lors du Comité de concertation. Le président de l’UCM voudrait aussi voir la fin du CST dans les prochains mois. "Il faut retourner ver une vie normale (…) On a vraiment envie qu’il y ait une relance sur le plan économique. Les indépendants ont souffert donc les clients doivent être au rendez-vous", conclut-il.