Five Guys, les burgers préférés d’Obama, débarquent en Belgique

La guerre des fast-food continue. Après l’arrivée de Burger King, la chaîne américaine Five Guys a annoncé l’ouverture d’un premier restaurant en Belgique. Ouverture des portes en février à Anvers.

Un petit nouveau dans le burger game ! Après les historiques Quick et McDonald’s, après la déferlante Burger King, c’est une institution du fast-food à l’américaine qui arrive chez nous. Five Guys, c’est la chaîne préférée de Barack Obama. En 2009, juste après son élection, il avait déclaré lors d’un arrêt improvisé dans un des restaurants qu’ils servaient "les meilleurs burgers du monde".



La particularité de Five Guys : des produits frais et une totale liberté laissée au consommateur. C’est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre hamburger.



La chaîne a l’intention d’ouvrir 40 restaurants en Belgique.