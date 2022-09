Flambée des prix de l’énergie: les ventes des marques premiers prix sont en hausse dans les grandes surfaces

Les augmentations des prix de l’énergie se répercutent sur le coût de tous les produits ou presque et cela se voit notamment dans les supermarchés. Les consommateurs font de plus en plus attention à leurs achats.

La Fédération du commerce et des services Comeos constate une augmentation générale des ventes des marques les moins chères, mais n'a pas de chiffres globaux. Selon Delhaize, les ventes des marques premiers prix sont en augmentation de 10 % par rapport à l'année passée.

Confirmation obtenue auprès des clients dans une grande surface : "Pour un fromage gouda, je vais regarder les différentes marques et choisir celle qui est la plus intéressante à ce moment-là", réagit un monsieur.

Deux solutions s'ouvrent aux consommateurs : les produits blancs et les promotions. L'enseigne Colruyt reçoit de plus en plus de nouveaux clients qui viennent pour leurs produits blancs. "Je regarde plutôt les marques blanches pour des produits standards et je profite des promotions par exemple là il y a des promos sur certains produits, je vais en acheter plus, je vais en acheter quatre alors que je n’en aurai pas acheté quatre. Donc, on essaye d’adapter un peu nos consommations en fonction des prix proposés", précise un autre client.

"Je regarde sur internet, j’essaye de comparer les prix et je fais au mieux. Je regarde les promotions, parfois ce sont des produits blancs et puis il y a des choses qu’on prend un peu moins souvent", conclut une dame.