Flambée des prix de l'énergie: voici ce que peut faire l'Europe pour aider les citoyens

Ce mercredi, le Comité de concertation a "renvoyé" la balle au niveau européen. Notamment en ce qui concerne un éventuel blocage des prix. Mais que peut faire l'Europe exactement ? Et dans combien de temps ?

L'Europe peut tenter de faire baisser le prix du gaz en imposant un plafonnement de ce prix. Cela veut dire que les pays européens se mettraient d'accord pour ne plus acheter le gaz au-delà d'un certain montant. Le Premier ministre Alexander De Croo l'a rappelé ce mercredi lors de sa conférence de presse : le prix du gaz se négocie aujourd'hui deux fois moins cher en Asie et dix fois moins cher aux Etats-Unis.

L'autre solution, s'il n'y a pas de consensus sur ce plafonnement, c'est de voir plusieurs pays européens s'associer pour faire des achats groupés et faire pression sur les producteurs.

Pour l'électricité, son prix est lié au prix du gaz, notamment parce que, pour le fixer, on se base sur les frais de production des centrales de gaz. L'idée serait donc de ne plus lier le prix de l'électricité au prix du gaz.

Quelles échéances ?

On devrait y voir un peu plus clair le 9 septembre, date à laquelle aura lieu une réunion des Ministres européens de l'énergie. On saura alors quels sont les pays qui soutiennent l'une ou l'autre proposition. Et s'il y a accord, il faudra ensuite encore attendre un sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernements.

La réponse de l'Europe face aux problèmes de l'énergie ne risque donc pas de prendre forme avant plusieurs semaines, voire avant la fin de l'année.