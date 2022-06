Flambée des prix des carburants: peut-on passer de l'essence 98 à l'essence 95 sans risque?

Les prix des carburants ne cessent d'augmenter. Le prix du litre du diesel a augmenté de 10 centimes aujourd'hui. L'essence suit la même tendance. Une différence existe tout de même entre la super 95 et la super 98. Cette dernière coûte 20 centimes plus cher. Face à cela, une question se pose: est-il possible pour les utilisateurs habituels de la 98 de passer à la 95 sans risquer d'endommager leur voiture ?

L'essence 98 s'utilise essentiellement pour les voitures plus anciennes, c'est-à-dire celles qui se situent autour des années 2000 et pour les voitures sportives. Pour les automobilistes, il peut être difficile de différencier l'essence 95 de l'essence 98. En fait, cet indicateur correspond à la résistance à la combustion. "Cela veut dire que si l'indice d'octane que vous utilisez est inférieur à celui qui est recommandé par votre constructeur, votre voiture risque de faire de l'auto-combustion. C'est extrêmement mauvais pour le moteur et à terme, ça risque de le casser", éclaire Serge Istas, secrétaire général de la fédération automobile Traxio. À noter que plus l'indice d'octane est élevé, plus la combustion de l'essence est maîtrisée, et plus le moteur est performant.

Deux différences principales entre ces essences

Deux principales différences s'opèrent entre les essences 95 et 98. D'une part, l'essence 95 contient plus de biocarburants. Cela explique le fait qu'elle est moins chère que l'essence 98. "Ce n'est pas que le biocarburant est moins cher mais c'est parce que c'est une motivation à utiliser des carburants qui sont plus respectueux de l'environnement", explique Serge Istas.

D'autre part, l'essence 98 est de moins en moins utilisée. "Dès lors, la pratique dans les stations essence est de ne pas donner de ristourne sur la 98. Ce qui augmente encore l'écart entre les deux carburants", ajoute le secrétaire général.

Mettre de l'essence 98 à la place de la 95 n'a pas de conséquences si cela est occasionnel. Le rendement ne sera pas optimal mais cela n'entraîne pas de casse du moteur. À l'inverse, mettre de l'essence 95 à la place de la 98, le moteur peut être gravement abîmé.