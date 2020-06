Flémalle, Malmedy, Wavre, Schaerbeek: plusieurs écoles ferment leurs portes après des cas de coronavirus

Plusieurs cas de covid ont été détectés dans des écoles bruxelloises et wallonnes. A chaque fois, la procédure a été respectée et les élèves ont été écartés.

À Flémalle (province de Liège)

Un deuxième enfant a été diagnostiqué positif au Covid-19 ce mercredi dans un établissement scolaire situé en Province de Liège. Après un élève de sixième primaire inscrit à l'Athénée Royal Ardenne Haute-Fagnes, il s'agit cette fois d'un enfant de première maternelle de l'école Jean-Marie Léonard à Flémalle, a indiqué mercredi en début de soirée Marc D'Joos, échevin de l'enseignement.

L'enfant était absent ce jour et présentait des symptômes s'apparentant à une angine. Il a cependant été testé pour voir s'il avait contracté le coronavirus. "Les résultats ont été communiqués ce jour et les parents nous ont alertés", précise l'échevin.Ayant été en contact avec ses autres camarades de maternelle, au sein de la seule bulle créée dans cette section, l'accueil des plus jeunes est donc suspendu.

"Mais vu qu'il a un grand frère en primaire et que ce dernier a été en contact, dans sa bulle, avec les élèves du primaire mais aussi différents enseignants et encadrants, nous avons décidé de fermer l'école jusqu'à nouvel ordre", ajoute M. D'Joos.

Les bâtiments seront totalement désinfectés avant d'envisager une éventuelle réouverture. Quant à une garderie, organisée pour les parents ayant des difficultés de garde, elle ne pourra pas être mise en place pour des raisons sanitaires. Depuis la réouverture des écoles début juin, 90 des 230 élèves inscrits à l'école communale Jean-Marie Léonard avaient repris le chemin de l'établissement scolaire.

À Malmedy (province de Liège)

Près de 40 élèves des deux classes de sixième primaire de l'Athénée Royal Ardenne-Haute Fagnes, leurs frères et sœurs, ainsi que six membres du personnel enseignant ou d'encadrement ont été mis en quatorzaine mercredi après qu'un élève de sixième primaire a été testé positif au coronavirus, a indiqué la préfète des études, Françoise Julien, confirmant une information de Vedia.

À Wavre (Brabant wallon)

Le collège Notre Dame Basse Wavre est aussi touché et là ce sont toutes les classes primaires qui sont fermées. Les parents ont été avertis ce mercredi. Tous les élèves sont priés de rester en quarantaine, chez eux, à partir d'aujourd'hui et ils ne reviendront plus à l'école avant septembre prochain.

En cause: Une personne de l'établissement (sans préciser si c'est un élève ou un enseignant). Une personne a fait une rechute de la maladie. C'est a dire quelqu'un qui a été contaminé, qui a été soigné et qui aujourd'hui présente à nouveau des symptômes. La direction a immédiatement pris la décision de fermer toute l'école.

À Schaerbeek (Bruxelles)

L'école communale schaerbeekoise n°6 a été fermée jusqu'à vendredi, de même que la crèche Les Amis de Mimi attenante à l'établissement scolaire, en raison d'un enfant testé positif au Covid-19 et de trois autres de la même famille suspectés d'être porteurs, a annoncé mardi en fin de journée la commune de Schaerbeek.



C'est un médecin qui a appelé ce mardi la direction de l'école pour avertir qu'un des enfants suivis à son cabinet médical avait été testé positif au coronavirus et que trois autres enfants de sa fratrie également scolarisés dans l'école étaient suspectés d'être aussi porteurs du virus. Des tests ont été demandés pour ces derniers. La mère de famille a été testée positive au virus. L'enfant confirmé comme porteur du Covid-19 n'a aucun symptôme qui nécessiterait une hospitalisation. Il est confiné chez lui. Avertie de la situation, la commune a décidé de fermer les 'bulles' dans lesquelles étudiaient les quatre enfants.

À Stockel (Bruxelles)

Un élève de 6e primaire de l'école communale de Stockel a été testé positif au Covid-19, annonce mercredi l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre. Les deux petites sœurs du garçon étant également scolarisées dans le même établissement scolaire en 1ère et 4e primaires, la commune a mis en quarantaine les bulles de 1ère, 4e et 6e primaires de l'école. Les adultes qui ont été en contact direct avec les enfants de la famille ont été mis en quarantaine également.