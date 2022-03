Florent Claude 29e de la mass start à Oslo, dernière épreuve de la saison

(Belga) Florent Claude a terminé l'édition 2021-2022 de la Coupe du monde de biathlon avec une 29e place sur la mass start d'Oslo-Holmenkollen, dimanche en Norvège. La victoire est revenue au local Sivert Bakken, qui a devancé Sturla Laegreid pour 5 dixièmes afin de s'adjuger le globe de la spécialité. Le Français Emilien Jacquelin a terminé 3e.

Florent Claude a commis pas moins de quatre fautes sur le pas de tir et terminé à 4:31.9 de Bakken au terme des 15 kilomètres du parcours. En tête, Bakken s'est imposé en 38:31.2 grâce à 20/20 au tir. Cette première victoire en Coupe du monde en également synonyme de globe de cristal de la spécialité. Quentin Fillon Maillet, déjà lauréat du gros globe de cristal ainsi que ceux du sprint et de la poursuite, était encore en lice pour décrocher celui de la mass start. Mais le Français, cinq médailles aux derniers Jeux Olympiques dont deux en or, a commis trois erreurs au tir et a dû se contenter de la 7e place finale. Au général de la Coupe du monde, Florent Claude termine à la 32e place avec 180 points. Son meilleur résultat cette saison est une 9e place sur la poursuite à Oberhof. (Belga)