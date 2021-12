Florent Claude 57e de la poursuite à Hochfilzen, victoire pour Quentin Fillon Maillet

(Belga) Florent Claude a terminé à la 57e place de la poursuite 12,5 km messieurs de Hochfilzen, sixième manche de la Coupe du monde de biathlon, samedi en Autriche. La victoire est revenue au Français Quentin Fillon Maillet.

Fillon Maillet, auteur de la septième victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première cette saison, a signé un chrono de 33:52. Le Français, qui a réalisé une faute au tir, s'est imposé devant son compatriote Emilien Jacquelin (+32.1) et le Suédois Sebastian Samuelsson (+38.2), qui a privé la France d'un triplé en devançant Simon Desthieux à la photo finish. Tenant du gros globe de cristal, Johannes Boe s'est classé 18e à 1:06.5 de Fillon Maillet. Côté belge, Florent Claude (6 fautes au tir) a terminé 57e à 6:25.4 du vainqueur. Au classement de la Coupe du monde, Sebastian Samuelsson s'empare de la tête avec 250 points, sept de plus qu'Emilien Jacquelin, 2e. Le Norvégien Vetle Christiansen, 19e samedi, passe de la 1re à la 3e place avec 225 points. Dimanche, la poursuite dames, avec Lotte Lie, et le relais 4x7,5 km messieurs seront au programme à Hochfilzen. (Belga)