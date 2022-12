Florent Claude finit 19e de la poursuite d'Hochfilzen, nouvelle victoire pour Johannes Boe

(Belga) Florent Claude a terminé 19e de la poursuite d'Hochfilzen, comptant pour la Coupe du monde de biathlon dimanche en Autriche. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Boe.

Parti en 17e position, sa place lors du sprint vendredi, Claude a commis 1 faute au tir pour finir à la 19e place à 2:35.0 de Johannes Boe, vainqueur en 33:50.7. Auteur de sa 59e victoire en Coupe du monde, la 4e cette saison après le sprint d'Hochfilzen et le sprint et la poursuite de Kontiolahti, le Norvégien a devancé son compatriote Sturla Holg Laegreid de 47.9 secondes et le Français Emilien Jacquelin de 1:13.9 Au classement de la Coupe du monde, Boe conserve la tête avec 389 points devant Laegreid, 2e avec 325 points. Jacquelin conserve lui sa 3e place avec 253 points. La Coupe du monde de biathlon fera étape au Grand Bornand en France du 15 au 18 décembre avec un sprint, une poursuite et un départ groupé au programme.