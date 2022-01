Florent Claude se montre ambitieux avant les Jeux

(Belga) Après une première expérience olympique en 2018 à Pyeongchang, Florent Claude va vivre ses deuxièmes Jeux d'hiver sous les couleurs belges le mois prochain à Pékin.

S'il était resté en dehors du top 50 aux Jeux 2018, le Vosgien, qui a pris la nationalité belge en 2017, aborde les Jeux de Pékin avec davantage d'ambitions. "Depuis début janvier, j'ai bien réussi à élever mon niveau sur les courses individuelles avec deux top 10, et encore une 15e place en novembre", dit Florent Claude. "Ma forme est allée crescendo comme je pouvais l'espérer au fur et à mesure de la saison. J'ai vraiment les armes pour aller jouer devant. Après on sait que la densité est énorme, mais j'ai montré que j'étais au niveau des meilleurs sur le mois de janvier et j'espère que ça continuera pendant les Jeux. Le top 8 sera l'objectif. Ça va être dur de faire un top 8 à chaque course, mais si déjà j'en fais un, voire mieux, sur une course, je repartirai des Jeux content", ajoute Claude, 9e de la poursuite sur 12,5 km d'Oberhof et 6e du relais mixte simple avec Lotte Lie début janvier. Les épreuves de biathlon des JO 2022 se dérouleront sur le site de Zhangjiakou, à 180 km de Pékin. (Belga)