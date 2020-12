Formulaire à remplir après votre séjour à l'étranger: qui analyse et récolte ces données?

Vous le savez, jusqu'ici, pour les Belges qui passaient plus de 48h à l'étranger dans une zone rouge, ils devaient remplir un formulaire pour savoir s'ils devaient ou non se mettre en quarantaine et se faire tester. Mais qui analyse et récoltent ces données? Et comment est assuré le suivi?

Si vous entrez sur le territoire belge après en être sorti plus de 48h, vous êtes alors tenu de remplir le formulaire Passenger Location Form (PLF). Qu'il soit en ligne ou en version papier, Saniport, la police sanitaire de l'aéroport, se charge de la collecte.

Le formulaire est alors enregistré dans une banque de données gérée par le SPF Santé publique, et donc du ressort du fédéral. Dans cette base de données se retrouve alors les coordonnées personnelles du voyageur, mais aussi les informations relatives au comportement du voyageur lors de son séjour à l'étranger.

On retrouve notamment les questions suivantes: quelle était la taille de votre bulle de voyage? quel type de résidence avez-vous utilisé le plus souvent? quels moyens de transport avez-vous utilisé le plus fréquemment pendant votre séjour?

En fonction des réponses, l'algorithme fait son calcul et détermine les profils considérés comme étant à haut risque. Leurs données sont alors transmises automatiquement aux centres de contacts régionaux, gérés par l'Aviq (L'agence pour une vie de qualité pour la Wallonie), la Cocom (Commission communautaire commune) pour Bruxelles et enfin la Vazg (Zorg en Gezondheid) présentait pour la Flandre.

Chaque centre prend alors contact par SMS avec ces voyageurs qui ont montré un comportement à risque. Des SMS avec des instructions de mise en quarantaine obligatoire ou de testing sont envoyés.

Entre le 1er et le 28 décembre, plus de 170.000 voyageurs ont rempli ce type de formulaire avant de rentrer en Belgique. Parmi eux, plus de 140.000 étaient en provenance d'une zone rouge.