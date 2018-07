Fortes chaleurs: comment protéger les tout-petits ?

Notre pays connait un épisode de fortes chaleurs. Le mercure va dépasser les 30° toute la semaine. Alors, comment lutter contre cette chaleur au quotidien? En s'hydratant en suffisance, en buvant au minimum un litre et demi d'eau par jour, en s'alimentant essentiellement de fruits et de légumes et en évitant les activités physiques à l'extérieur.

Il est conseillé aussi de faire attention aux personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées et les bébés. Quels conseils pour les tout-petits ? Catherine Adler est chef-adjoint du service pédiatrie au CHU Saint-Pierre. Elle était au micro de Souha Abou Taha pour Bel RTL. Elle explique: "Le premier conseil est de les hydrater toutes les heures voire demi-heures. L’autre conseil est de les rafraichir. Il ne faut pas hésiter à les baigner et à les mouiller avec des bains ou douches aux eaux tièdes, plusieurs fois par jour. On peut également les couvrir d’un linge humide. Il faut faire attention aux espaces confinés comme par exemple la voiture. Il ne faut pas hésiter à consulter le bébé si l’enfant présente un comportement inhabituel. S’il est plus mou, apathique, par exemple, mais aussi s’il a de la température ou de la diarrhée."