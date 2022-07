Fortes chaleurs en approche chez nous: voici comment protéger vos animaux de ces températures élevées

La barre des 40 degrés pourrait être franchie dans les prochains jours. Une très forte chaleur est en tout cas attendue dès ce lundi chez nous. Il faudra donc être vigilant dans les jours qui viennent, notamment pour les personnes fragiles comme les personnes âgées ou les jeunes enfants. Mais les animaux peuvent, eux aussi, souffrir des fortes températures. Comment les protéger ? Voici quelques conseils d'une vétérinaire.

Les animaux de compagnie apprécient toujours le moment de la promenade. S’il fait chaud, il faut cependant respecter certaines règles assez simples : "Il faut éviter d’aller promener son chien en plein milieu de la journée. Il faut y aller tôt le matin ou tard le soir. La température de l’asphalte peut vraiment monter très rapidement. Déjà à 25 degrés dehors, on est à plus de 50 degrés ressentis au sol", avertit Stéphanie Lebeau, vétérinaire.

Au-delà des 30 degrés, comme il est prévu dans les prochains jours, la température au sol atteindra même 60 degrés. Une chaleur insupportable pour les animaux ! D’autant que les chiens, par exemple, ne transpirent pas. Il régule leur température via la langue – en haletant – et via les coussinets de leurs pattes. Et là aussi, il est important de soulager le chien.

"On peut, par exemple, prendre une petite compresse qu’on peut humidifier avec de l’eau. On prend de l’eau bien fraîche et on peut éventuellement mettre la compresse sur les pattes. Soit on les tient, soit on les attache. On peut aussi très facilement, à la maison, prendre une petite bassine d’eau pour tremper les pattes", poursuit la vétérinaire.

Dans le commerce, on trouve certains produits utiles comme un tapis rafraîchissant qui ne capte pas la chaleur du corps du chien.

Enfin, en ce qui concerne les chats, ceux-ci supportent un peu mieux la chaleur que les chiens, mais il faut toujours rester vigilant.