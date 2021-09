Francine très inquiète suite au changement de règles entre voisins: "Il peut trouver n'importe quel motif pour rentrer chez moi?"

Depuis le 1er septembre, une nouvelle loi sur le droit de propriété et le droit des biens permet à votre voisin de pénétrer légalement dans votre jardin. Dorénavant, quand vous voudrez récupérer un ballon chez votre voisin, ce dernier devra soit vous autoriser à aller le chercher, soit vous le rendre. Et ce qui est valable pour un objet ou un animal, l’est également pour un échafaudage. Si vous voulez effectuer des travaux chez vous en passant par le jardin de votre voisin, ce dernier ne pourra plus s’y opposer. Un changement du code civil, pas toujours très bien compris, qui fait forcément beaucoup parler.

>En savoir plus sur le changement de règles entre voisins

Dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, Francine se dit très inquiète face à cette réforme. Elle confie avoir peur que son voisin, avec qui elle rencontre des problèmes, s'introduise "un peu plus" dans sa vie.

"J'ai eu des problèmes avec lui. Depuis que j'ai fait construire et que j'ai déménagé, il a commencé à s'introduire chez moi pour n'importe quel motif. Je lui ai dit de ne plus mettre les pieds chez moi, mais avec cette nouvelle loi, j'ai l'impression qu'il peut trouver n'importe quel motif pour rentrer. Il suffit de faire passer un ballon ou un outil au-dessus de la barrière."

A-t-elle raison d'avoir peur? L'initiateur du projet de cette nouvelle loi, Koen Geens (député fédéral et ancien ministre de la Justice (CD&V)), a tenu à la rassurer. "Non, on ne peut pas rentrer dans son jardin car on a besoin de l'autorisation de madame, qu'elle peut refuser pour des motifs justifiés. Le texte de la loi ne dit rien sur son absence éventuelle, ce qui veut dire que quand il y a de bons contacts entre voisins et qu'un enfant perd la balle dans le jardin du voisin, il est assez normal d'aller le chercher. S'il n'y a pas de bon contact, il ne peut pas le faire. C'est finalement la police ou le juge de paix qui va résoudre la question. Ce qu'on a mis dans le texte de la loi, c'était une pratique préexistante. C'est le bon sens qui impose cela. L'obligation de restituer un objet ou un animal, qui a été ajoutée, c'est aussi du bon sens."