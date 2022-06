François Fornieri, le fondateur de Mithra, démissionne de son poste au conseil d'administration

Le fondateur de Mithra François Fornieri a présenté sa démission en tant qu'administrateur non exécutif. La décision du principal actionnaire de la société repose sur des raisons personnelles, précise lundi l'entreprise spécialisée dans la santé féminine.



"Au sein de l'année écoulée, j'ai travaillé en étroite concertation avec le CEO et les administrateurs afin de transférer au mieux toute ma connaissance de cette entreprise que j'ai dirigée pendant 22 ans", explique M. Fornieri, cité dans un communiqué. "Je suis pleinement convaincu qu'ils ont toutes les cartes en main pour accompagner les prochaines phases stratégiques de la société, en particulier la conclusion d'un accord de partenariat commercial pour (le traitement hormonal) Donesta dans les prochains mois. Je souhaite consacrer mon énergie et mon expertise d'entrepreneur à d'autres projets professionnels."

Le conseil d'administration de Mithra se compose désormais de neuf administrateurs (5 indépendants et 4 non-indépendants). La société a annoncé dans la foulée son intention de procéder à une levée de fonds pour un montant total minimum de 20 millions d'euros par le biais d'un placement privé de nouvelles actions ordinaires auprès de certains investisseurs professionnels, qualifiés, institutionnels et autres investisseurs privés uniquement.

La cotation de Mithra à la Bourse de Bruxelles sera suspendue en attendant les détails du placement privé, précise la société liégeoise. Ses responsables affirment avoir déjà obtenu des engagements de souscription de la part de certains actionnaires existants et de nouveaux investisseurs à long terme (Alychlo NV (Marc Coucke), Scorpiaux BV (Bart Versluys), Glenernie Capital, professeur Foidart, Noshaq, SRIW et Stijn Van Rompay inclus), pour un montant total de 21,9 millions d'euros, sous réserve de certaines conditions. Le montant final de l'augmentation de capital pourrait être supérieur à 20 millions d'euros.