François Hollande rencontre ses lecteurs à Bruxelles: voici à quoi ressemble l'ancien président français "en vrai" (vidéo)

Plus de 300 personnes ont assisté mercredi après-midi à une séance de dédicaces de l'ancien président français François Hollande pour son livre Les leçons du pouvoir. L'événement, organisé à la librairie bruxelloise Filigranes, a débuté à 16h00 pour prendre fin à 19H30, sans parvenir à satisfaire tout le monde. François Hollande s'est ensuite rendu à un entretien avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.



Dans son livre, l'auteur revient sur les choix qui ont été les siens lorsqu'il dirigeait la République française. "Des leçons doivent être tirées de l'expérience. Non pas pour faire la leçon aux successeurs mais pour dire aux Français ce que moi-même j'ai retenu de cette fonction qui est majeure pour la France, mais aussi pour l'Europe", a déclaré François Hollande.



Ce dernier a estimé que les questions des lecteurs belges n'étaient pas si différentes de celles des Français. "Elles portent beaucoup sur l'Europe, sur les décisions internationales. Les Belges sont très au fait de la vie politique française et donc ils me posent les mêmes questions, notamment par rapport à des événements qui se sont passés, les attentats, les choix économiques qui ont été les miens, l'entourage qui n'a pas forcément toujours été solidaire... Ils soulignent les mêmes progrès".



François Hollande a pris, comme à son habitude, le temps de s'entretenir avec chacun des lecteurs. "Je l'ai trouvé très accessible" commente ainsi un Liégeois. "Je le suis depuis longtemps et j'ai même conservé le t-shirt de la campagne de 2012". "C'est quelqu'un de très humble", renchérit une Italienne. "On a discuté de l'instabilité de la politique en Italie par rapport à la stabilité de la politique en France".



Il s'agissait de la seule séance de dédicaces prévue en Belgique. Environ 300 livres ont été vendus à cette occasion, pour un tirage global qui a atteint les 100.000 exemplaires.