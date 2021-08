Francorchamps: 75.000 spectateurs, avec Covid Safe Ticket, par jour pour le Grand Prix

(Belga) Alors que la dernière édition du Grand Prix de Francorchamps s'était déroulée à huis clos, 75.000 spectateurs par jour seront admis dans les tribunes pour cette nouvelle édition qui se tiendra les 27, 28 et 29 août prochains, indique la police fédérale dans un communiqué.

Les spectateurs qui souhaitent assister au Grand Prix doivent obligatoirement être détenteurs du Covid Safe Ticket. Ce dernier (pour les spectateurs de plus de 12 ans) ainsi qu'une pièce d'identité et un e-ticket nominatif constituent le trio de documents indispensables pour accéder au site, souligne la police qui précise que de plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le site https://www.spagrandprix.com/fr/covid-19. Au niveau de la mobilité, un plan a été établi pour fluidifier la circulation. La situation est rendue plus compliquée par les inondations qui ont provoqué d'importants dégâts et rendu certains axes impraticables. "La liaison E40/E25 (tunnel de Cointe) n'est toujours pas complètement rouverte à la circulation et le transit par la ville de Liège est interdit. Les mesures de circulation imposent parfois un itinéraire qui n'est pas celui conseillé par le GPS. Il est dès lors impératif de ne pas utiliser votre GPS et de respecter scrupuleusement les panneaux de couleur ainsi que les injonctions des stewards et des policiers", indique la police, qui incite les spectateurs à prendre la route assez tôt pour éviter les embouteillages. "Les parkings seront accessibles chaque jour dès 6h00. Les automobilistes sont priés de placer les documents d'accès au circuit de façon visible derrière leur pare-brise, dès leur arrivée à proximité du site. Les spectateurs ainsi que leurs bagages seront contrôlés à chaque accès du circuit mais aussi à l'intérieur de l'enceinte", précise la police, qui communiquera les informations utiles via le compte @BelPoliceEvent Twitter. Les moyens policiers déployés sur place seront importants. La direction de coordination et d'appui de la police fédérale de Liège assurera la sécurité de l'événement, en collaboration avec la zone de police de Stavelot-Malmedy. De nombreuses autres zones de police et d'autres services de la police fédérale seront également présents en appui. Des collègues allemands et néerlandais viendront renforcer le dispositif policier afin d'assurer une visibilité, un accueil et une assistance de qualité aux spectateurs étrangers. Toutes les informations concernant la mobilité et l'accès au site sont à retrouver via le lien https://www.police.be/5998/fr/actualites/les-spectateurs-de-retour-au-grand-prix-de-formule-1. (Belga)