Frank Vandenbroucke met la pression: "Tous les jeunes entre 12 et 17 ans doivent se faire vacciner"

Le ministre de la Santé recommande vivement la vaccination pour les jeunes entre 12 et 17 ans. Pour rappel, la vaccination n'est pas obligatoire en Belgique.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation de ce mardi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) s'est dit "inquiet" concernant la situation dans les écoles.

"Nous voulons absolument les garder ouvertes. Il y a des mesures qui s’imposent comme si nécessaire, un peu plus de port du masque. La ventilation est cruciale car les enfants sont pendant des heures dans des locaux. Troisièmement, la vaccination est importante."

Pour le ministre de la Santé, tous les jeunes entre 12 et 17 ans "doivent se faire vacciner. On a vu dans les chiffres que la contagiosité diminue de manière significative chez les jeunes quand ils sont vaccinés. L’effet est remarquable au niveau des contaminations chez les lycéens. Ils doivent donc tous se faire vacciner aussi vite que possible. Nous comptons sur les autorités régionales et communautaires pour organiser avec beaucoup d’insistance une campagne de vaccination dans les écoles. C’est crucial."

Pour rappel, la vaccination n'est pas obligatoire en Belgique. Il s'agit ici d'une vive recommandation de Frank Vandenbroucke qui souhaitait surtout mettre un coup de pression.

Les trois mesures prises ce mardi: