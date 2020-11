Le comité de concertation a décidé vendredi de ne pas procéder au moindre déconfinement avant le 1er février, malgré quelques assouplissements comme la réouverture des magasins dits "non-essentiels".

Il est "totalement exclu en réalité", a confié Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Frank Vandenbroucke a révélé qu'un déconfinement dépendait de plusieurs indicateurs. L'un d'eux est que le nombre de contaminations par jour doit être inférieure à 800 (moyenne journalière) et ceci pendant trois semaines. Un second, peut-être même plus important, est que le nombre d'admissions nouvelles dans les hôpitaux doit être inférieur à 75. Ces deux chiffres sont aujourd'hui, respectivement, de 3.300 et de 240. Un autre est que le taux de positivité, c'est-à-dire le pourcentage des tests qui affichent un résultat positif, doit être en-dessous de 3%. Actuellement, il est de 10,9 %.

