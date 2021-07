Frissons, maux de tête…: pourquoi réagit-on différemment à la vaccination?

Certaines personnes transpirent, ont des maux de tête, frissonnent et sont prises de vomissements, alors que d’autres ne ressentent aucun symptôme. Aussi, quand ils se produisent, ces effets apparaissent de façon aléatoire après la première ou la deuxième dose. Cela s’explique simplement par la différence de nos systèmes immunitaires. Une question que se posent de plus en plus de Belges vaccinés.

Pourquoi certains réagissent plus violement que d'autres à l'injection et pourquoi on n'a pas tous réagi de la même façon non plus entre la première et la deuxième dose. C'est Michel Moutschen, professeur d’immunologie à l’université de Liège, qui nous donne la réponse: "La diversité, elle est la plus grande au niveau de nos systèmes immunitaires. On est plus différents par nos systèmes immunitaires que par les traits de nos visages. Forcément, il y a une grande palette de réponses. A coté de cette diversité génétique, il y a d'autres facteurs plus simples à comprendre : l'âge. Les effets inflammatoires sont plus importants chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Par ailleurs, le fait d'avoir fait une infection préalable va généralement faire en sorte que les effets secondaires soient plus importants sur les vaccins."