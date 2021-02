Avec ce froid, la SNCB ouvre 5 gares pour les sans-abri: "Les conditions sont très compliquées"

Le froid glacial continue de sévir en Belgique. Une quatrième nuit de grand froid particulièrement intenable pour les sans-abri s'est achevé ce jeudi matin. La SNCB a laissé cinq de ses gares ouvertes pour ceux qui ne trouvent pas d'hébergement. Parmi celles-ci, la gare du Midi à Bruxelles. Une vingtaine de sans-abri y ont passé la nuit de mercredi à jeudi. Notre reporter Vincent Chevalier était sur place. Il décrit: "Les sans-abri ont essayé de se trouver un petit espace, un coin ou un banc pour y passer la nuit. Certes, la gare est ouverte mais les conditions sont très compliquées. Le froid a aussi saisi les lieux et un léger courant d'air depuis les quais ou les entrées glace le hall de départ. Des sans-abri ont trouvé refuge ici, emmitouflés sur plusieurs couches de vêtements et d'écharpes."

C'est rassurant

Hossein, l'un des sans-abri était sur place. Cela fait un an qu'il demande un hébergement mais les listes s'allongent. Il vient à la gare surtout pour trouver un peu de compagnie et de sécurité. Il explique: "C'est rassurant car il y a la sécurité qui tourne. Il y a la police. Avant-hier, je préférai rester dehors que de rentrer dedans. Certains restent jusque deux heures moins le quart, et ensuite la sécurité leur demande de sortir. Ma philosophie avec ce temps est de rester toujours dans le froid, pour ne pas tomber malade."

Les 4 autres gares ouvertes par temps de grand froid sont Liège-Guillemins, Anvers-Central, Gand-Saint-Pierre et Charleroi.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 11 février ?