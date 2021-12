Fronde contre les mesures du Codeco: des cinémas liégeois resteront ouverts

Alors que les voix s'élèvent de toutes parts contre les mesures annoncées hier par le Comité de Concertation, certains secteurs touchés ont décidé de réagir. C'est le cas des Grignoux, qui gèrent les cinémas Sauvenière, Churchill et Parc à Liège ainsi que le Caméo à Namur. Ils annoncent ce jeudi qu'ils ne se plieront pas aux nouvelles règles de fermeture de leur secteur.

Voici leur justification:

"La confiance est rompue. Ce mercredi 22 décembre, c’est avec effarement que nous avons appris que la principale mesure (l’unique !) mesure du Codeco pour anticiper la prochaine vague du virus serait la fermeture de l’ensemble du secteur culturel. Face à ces mesures que nous ne comprenons plus, face à ce choix que rien ne justifie, convaincus et confortés par de nombreuses études d’offrir un environnement sain et sécurisé pour nos publics : les Grignoux ont unanimement décidé de rester ouverts au-delà de ce samedi 25 décembre", annoncent-ils. "Nous exhortons le pouvoir politique à revenir sur cette décision inepte. Depuis plus de 40 ans, faire la lumière dans l'obscurité est notre métier. Nous continuons donc à accueillir notre public dans nos salles, en toute sécurité. Merci d'avance pour votre soutien !"