Manifestation contre la norme salariale: cela nous concerne tous, mais de quoi s’agit-il?

Ce mardi, les trois syndicats (FGTB, CSC et CGSLB) manifestent à la Place de la Monnaie à Bruxelles, pour dénoncer la "norme salariale", telle qu'elle est calculée dans notre pays. Mais que lui reprochent-ils ?

La norme salariale est une sorte de "verrou", qui permet d’établir de combien les salaires peuvent augmenter en Belgique, sans plomber la compétitivité de nos entreprises par rapport à nos voisins français, allemands ou néerlandais. Ce calcul est inclus dans la « loi de 96 » et a été réformé sous le gouvernement Michel pour que les salaires croissent moins vite qu’auparavant.

C’est cette réforme que les syndicats dénoncent, depuis 2017. Celle-ci a, selon eux, trop restreint les marges de salaires possibles, au bénéfice de la compétitivité des entreprises. Sur base de cette loi, les salaires ne pourront augmenter collectivement que de 0,4% sur les deux années qui viennent. Alors que certains secteurs ont bien augmenté leur profit durant la crise, ils pourraient être mieux redistribués à leurs employés.

Les syndicats exigent l’abolition de cette loi, pour que la norme salariale ne soit plus qu’indicative et non obligatoire. Ils remettront une pétition lancée mi-décembre et qui a récolté plus de 60.000 signatures.