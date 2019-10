Fumer au volant avec des enfants à bord: pourquoi les contrôles sont-ils déjà abandonnés?

La pratique est toujours interdite, et c'est le cas depuis quelques mois. Des contrôles avaient débuté l'été dernier mais... c'est déjà fini. Explications.

La loi reste, mais les contrôles sont abandonnés: fumer au volent en présence d'enfant est toujours interdit, mais les contrôles sont suspendus. Ce sont des fonctionnaires du SPF Santé publique qui s'en chargeaient depuis un mois et demi. Ils l'ont fait durant quelques semaines et puis, plus rien...

Mais pourquoi ces contrôles ciblés ont-ils si vite été abandonnés? A cause des moyens financiers et du manque de résultat.

En un mois et demi, des centaines de véhicules ont été contrôlés. Des contrôles menés dans une centaine d'endroits en Belgique, aux abords des parcs d'attraction, des écoles, etc… Et tenez-vous bien: 7 infractions ont été constatées.

Autres difficulté: les agents du Service Public fédéral ne peuvent pas mener de contrôles dans la circulation, sauf s'ils ont l'appui des polices locales. Mais là aussi, collaboration est difficile car la police locale manque également de moyens.

Nicholas Paelinck en charge des polices locales. "On a bien sûr essayer d'apporter notre aide pour ces contrôles, il y avait même un plan d'actions prévu: dans un premier temps, sensibiliser les automobilistes ; et dans une seconde phase, les verbaliser. C'était une charge de travail supplémentaire pour nous, mais ce n'est pas à nous de faire l'ensemble du travail des agents du SPF. La police locale n'a ni les moyens humains, ni les moyens financiers", a expliqué Nicholas Paelinck, en charge des polices locales au nord du pays, à nos confrères de VTM.

Faites les comptes: mobiliser tant de moyens humains pour 7 contraventions, la décision est vite tombée. Les contrôles sont terminés, en ce moment en tout cas.