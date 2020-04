Furieuse, une directrice de maison de repos critique les visites aux résidents: "C'est une décision absurde qui ne sert à rien"

Le Conseil National de Sécurité a décidé d'assouplir les mesures de confinement liées au coronavirus concernant les maisons de repos et les instituts accueillant des personnes handicapées. Concrètement, le gouvernement autorise ces lieux à recevoir des visiteurs, de manière strictement encadrée. Cette décision désempare certaines maisons de repos qui craignent que ces visiteurs ne contaminent leurs résidents.

"Nous sommes très en colère", a lâché Maryse Albert, en direct dans le RTL INFO 19H, suite à la décision du gouvernement de permettre des visites strictement encadrées dans les maisons de repos et instituts accueillant des personnes handicapées. Cette directrice de la maison de repos "La retraite fleurie" à Sambreville, dans le Hainaut, a des mots très durs envers cet assouplissement. "Cette mesure ne sert aboulent à rien. Cela va juste faire entrer le covid dans notre maison de repos qui pour l'instant, n'avait pas de problème. Nous ne l'acceptons pas du tout".

Les maisons de repos vont devoir organiser elles-mêmes ces visites. "Nous autorisons ces lieux à accueillir une personne désignée à l'avance, uniquement si cette personne n'a montré aucun symptôme de la maladie endéans les 15 jours de la visite et qu'il s'agit à chaque fois de la même personne. Les maisons de repos et centres organiseront ces visites", a détaillé la Première ministre Sophie Wilmès, lors de la conférence de presse donnée à l'issue du Conseil National de Sécurité. Maryse Albert ne voit pas comment elles pourront contrôler tout cela. "Nous ne pourrons pas contrôler, déjà que les gens ne respectent pas les consignes qu'on leur donne. Comment voulez-vous contrôler cela? Je peux comprendre que les gens aient envie de voir leur parents, mais cela sera impossible à contrôler".

"Qui va venir? Combien de temps vont-ils rester? On va mettre un gendarme à l'entrée? Ce n'est pas possible, cette mesure est absurde", a-t-elle martelé. La directrice de la maison de repos lance donc un appel aux familles afin qu'elles soient compréhensives et qu'elles ne se rendent pas en maison de repos afin de protéger leurs aînés.