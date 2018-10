Furtif, 1.900 km/h, 3.000 commandes… voici les caractéristiques du F-35

Le gouvernement belge a choisi l'avion américain F-35 pour remplacer nos vieillissants F-16. L'avion furtif est développé depuis les années 90 aux États-Unis. Son principal atout à l'heure actuelle est sa furtivité. Voici sa fiche technique.

Le F-35 est un avion dit "de cinquième génération", conçu par le Pentagone et développé depuis 1996 par le constructeur Lockheed Martin. Il est équipé de nombreuses technologies numériques pour communiquer avec ses alliés. Son vol inaugural s'est déroulé en 2007, mais il cumule les incidents et les retards. Le F-35 a mis plus de 20 ans à voir le jour.



C'est d'abord un avion furtif. Les radars ennemis ne sont pas censés pouvoir le repérer. Il vole à plus de 1.900 km/h, et dispose d'un système de communication interallié.



Plus de 3.000 F-35 ont été commandés dans le monde pour l'instant, mais l'appareil a aussi ses défauts. Un F-35 s'est écrasé le mois dernier aux États-Unis lors d'un vol d'entraînement.





Vraiment furtif?



La durée de vie de l'avion est de quarante ans. Les spécialistes de l'aéronautique s'interrogent également: combien de temps le F-35 restera-t-il au top niveau. La Russie et la Chine sont déjà en train de développer de nouveaux systèmes de détection, comme le radar quantique, qui réduiraient à néant les capacités de furtivité de l'avion américain.





Pas encore utilisé sur un terrain de guerre



Plus de 320 F-35 ont déjà été livrés dans le monde. En Europe: au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à l'Italie, au Danemark et à la Norvège. Ailleurs: en Australie, en Corée du Sud, aux États-Unis, au Canada, au Japon, à Israël et en Turquie.



Le F-35 ne s'est pas encore illustré dans une guerre employant les nouvelles technologies. Un spécialiste de l'armement souligne qu'il n'a pas encore été éprouvé par le feu.