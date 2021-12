FWB: Il devrait y avoir à l'avenir plus de femmes la tête d'opérateurs culturels

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi soir un projet de décret visant à assurer une meilleure représentation des femmes à la tête d'opérateurs culturels des arts de la scène en Wallonie et à Bruxelles.

Le nouveau texte vise à assurer la publicité, la transparence et la bonne gouvernance à chaque étape du recrutement des postes de direction générale et artistique, de rendre les jurys paritaires et de limiter la durée des mandats à 5 ans (renouvelable une fois maximum). Le texte permet aussi les candidatures collectives afin d'ouvrir la possibilité de mettre en place une nouvelle forme de direction, par exemple en binôme. Ces nouvelles règles s'appliqueront aux opérateurs bénéficiant d'une subvention annuelle supérieure à 400.000 euros ou d'un bâtiment appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte a été approuvé par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par l'opposition PTB et DéFI. Le cdH a voté contre. (Belga)