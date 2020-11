FWB: une étude va mesurer la dynamique de transmission du virus dans les écoles primaires

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de financer une étude inter-universitaire afin de mesurer dès le début du mois prochain la dynamique de transmission du nouveau coronavirus dans les écoles primaires de Wallonie et de Bruxelles, un sujet fort méconnu jusqu'à présent.

Tous les élèves et tout le personnel de huit établissements scolaires participeront à cette étude -baptisée Dynatracs- qui débutera dans les écoles le 7 décembre prochain. Elle visera quelque 2.400 enfants et 200 adultes au total. Durant une période de six semaines, tous les élèves de ces huit écoles, ainsi que tous les enseignants et personnel administratif, technique, qui y travaillent devront se soumettre à un test salivaire une fois par semaine. Les parents devront aussi répondre chaque semaine à un questionnaire reprenant les activités et les contacts de leur enfant. Tout le panel (enfants et adultes) sera aussi soumis en début d'étude à un test sérologique (prélèvement d'une goutte de sang) pour y déceler la présence éventuelle d'anticorps au coronavirus. L'objectif de l'étude sera de mesurer la dynamique de circulation du Sars-Cov-2 dans les écoles primaires, entre enfants, mais aussi des enfants asymptomatiques vers le personnel adulte, et inversement. Jusqu'à présent, il a toujours été considéré que les écoles primaires n'étaient pas un moteur de l'épidémie, une hypothèse que l'étude devra donc confirmer ou infirmer. Les résultats sont attendus d'ici la fin de l'hiver. Les huit écoles participantes ont été choisies pour assurer une représentativité du panel à l'échelle de la FWB. Il englobe ainsi des "petites" écoles (de moins de 300 élèves) et des "grandes" écoles (plus de 300 élèves), des écoles situées dans des zones géographiques peu et fort touchées lors de la première vague pandémique, ainsi que des écoles à public défavorisé socio-économiquement et d'autres à public plus favorisé. Cette étude sera menée par des chercheurs de l'UCL, de l'ULB, de l'ULiège, en collaboration avec l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) et les services de promotion de la santé à l'école (PSE). (Belga)