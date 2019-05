Gaia accuse une chaîne de restaurants de mentir à ses clients sur le bien-être animal: le patron de l'enseigne "très choqué"

L'association de défense des animaux Gaia accuse jeudi la chaîne "Poule & poulette" de mentir à ses clients. Si celle-ci affirme sur son site internet prendre le bien-être animal très à coeur, il en serait tout autrement. Gaia publie des images filmées en janvier et février derniers dans un élevage intensif de Flandre orientale qui fournit entre autres l'enseigne. "Des conditions de vie indignes et infernales des poulets de chair", dénonce-t-elle. En réaction, "Poule & poulette" annonce qu'elle va renforcer les contrôles chez son fournisseur.

Gaia s'est rendue à deux reprises dans l'élevage concerné: le 8 janvier et le 1er février. L'objectif était d'y filmer les poulets à deux stades de leur vie: lorsqu'ils sont âgés de 8 à 10 jours et une fois à l'âge de 30 à 31 jours.

"La souffrance de ces oiseaux augmente nettement à mesure qu'ils approchent de leur poids d'abattage", affirme Gaia, ajoutant que certains ont tellement grossi qu'ils en sont morts, et que "leurs cadavres jonchent le sol parmi les oiseaux qui survivent encore". "Le secteur emploie une souche de poulet faisant l'objet d'une incessante sélection génétique, dont le seul but est de maximiser la croissance des animaux", dénonce l'association. Elle affirme que les poulets vendus chez "Poule & poulette" ne sont en fait que des "jeunes poussins hypertrophiés" âgés d'à peine six semaines, mais pesant déjà le poids d'abattage, qui n'était atteint dans les années 50 qu'au terme de 120 jours. "L'entreprise porte une lourde responsabilité et entretient cette forme de maltraitance animale organisée" pour Gaia, qui affirme avoir rencontré la direction de la chaîne à plusieurs reprises, sans succès. L'association veut aujourd'hui mettre la chaîne au pied du mur: soit elle arrête de prétendre vendre à ses clients des poulets gambadant à l'air libre, soit elle s'approvisionne auprès d'élevages qui respectent davantage les animaux.





"Le bien-être animal, une des valeurs fondamentales de nos restaurants"

Le patron de "Poule & poulette", Frederik Goossens, se dit très "choqué" des informations publiées et annonce qu'il rencontrera des représentants de Gaia jeudi soir.

Dans un communiqué, l'enseigne assure qu'elle fera le maximum pour rétablir la confiance de ses clients et s'attèlera à vérifier que ses fournisseurs remplissent ses critères. "Le bien-être animal reste l'une des valeurs fondamentales de nos restaurants", affirme-t-elle encore.