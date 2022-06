Gaïa appelle Jean-Claude Van Damme à la rescousse dans son combat contre l'abattage sans étourdissement (vidéo)

L'organisation de défense des animaux Gaïa a appelé l'acteur Jean-Claude Van Damme à la rescousse dans le combat qu'elle mène contre l'abattage d'animaux sans étourdissement. Dans une courte vidéo, l'ex-star de films d'action, originaire de la capitale, a appelé les parlementaires bruxellois à approuver vendredi l'interdiction de cette pratique.



Mercredi passé, une proposition d'interdiction de l'abattage sans étourdissement a été rejetée de justesse en commission parlementaire, le texte ayant recueilli autant de voix pour que contre. Vendredi, ce sera au tour de la séance plénière de se prononcer sur le rapport de la commission.

Vu les divisions au sein de certains partis, les partisans de l'interdiction espèrent que le rapport sera rejeté et que la proposition pourra être approuvée. Le président de Gaïa a réitéré son plaidoyer dans un communiqué. "Peut-être Jean-Claude Van Damme pourra-t-il influencer les parlementaires bruxellois de prendre la décision la plus éthique, la plus progressiste et la plus justifiable dans l'intérêt de la partie la plus faible et la plus vulnérable : les animaux. La seule décision correcte, conformément aux normes et valeurs modernes concernant le traitement des animaux en 2022 dans notre État de droit démocratique, est de ne plus autoriser l'exception de l'abattage pour motifs religieux, d'interdire l'abattage sans étourdissement préalable dans la Région de Bruxelles-Capitale également et donc d'y imposer ce même étourdissement", a-t-il déclaré.