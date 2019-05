Gaia s'excuse après avoir accusé une chaîne de restaurants de mentir à ses clients sur le bien-être animal

L'association de défense des animaux Gaia a accusé jeudi la chaîne de restaurants Poule & Poulette de mentir à ses clients sur son respect du bien-être animal. L'organisation a diffusé des images montrant des poulets grandissant dans de mauvaises conditions au sein d'un élevage industriel. Or, les images partagées par Gaia n'ont en fait pas été filmées chez le fournisseur de la chaîne. L'association a présenté ses excuses.



Le directeur de Poule & Poulette et Gaia se sont rencontrés jeudi soir pour visionner ensemble les images diffusées par l'association de défense des animaux. Après une analyse, Gaia admet qu'une erreur s'est produite et que les images ont été filmées dans une autre entreprise.

La chaîne dit regretter "les dommages injustifiés à son image mais ne portera pour l'instant pas plainte contre Gaia", a-t-elle fait savoir. Elle souhaite néanmoins continuer à collaborer avec Gaia pour le bien-être animal de ses poules. Suite aux accusations de Gaia, le ministre des Consommateurs Kris Peeters avait ordonné une enquête sur la chaîne de restaurants.