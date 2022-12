Gala de boxe de la Noël d'Izegem - Championnat de la Ligue flamande des mi-lourds : l'expérience de Da Silva Caetano a parlé

(Belga) La tête d'affiche du traditionnel Gala de boxe de la Noël d'Izegem était le championnat de la Ligue flamande (VBL) des mi-lourds (entre 76,205 et 79,378 kg), qui opposait deux boxeurs de la région, dimanche au "Krekel".

Thibault George, 27 ans, de Gits, n'avait encore que trois combats pros (une victoire, une défaite, un nul) à son actif. Le Brugeois Sadaam Moamed Da Silva Caetano, 31 ans, était un peu plus expérimenté (5 victoires, 2 défaites), ce qui aura fait la différence. C'est en tout cas l'Angolais d'origine, vainqueur par k.o technique au 4e des 8 rounds, qui a empoché le titre. L'autre combat mi-lourds de la réunion ne devait en principe pas poser beaucoup de problèmes à Timur Nikarkhoev, 29 ans, qui a effectivement remporté sa 26e victoire, pour seulement quatre défaites, aux dépens de l'Ukrainien Serhii Ksendzov, 29 ans, dont c'est le 10e revers en 15 combats. Le pointage des juges (60-54 et deux fois 59-53) témoigne de la supériorité affichée par Nikarkhoev, coupé à l'œil par un coup de tête involontaire à la 6e et dernière reprise. Enfin, Amy Naert (34 ans, 8 victoires, 1 défaite), devenue championne de Belgique des poids mouches (entre 48,988 et 50,349 kg) sur le même ring lors du Gala de la Toussaint, a pour sa part infligé sa cinquième défaite (par k.o technique au 2e des 6 rounds de 2 minutes) en cinq combats, à l'Ukrainienne Tetiana Perevezentseva. (Belga)