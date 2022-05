GALA DE BOXE TRUDO - Joyce Van Ee championne de Belgique des welters

(Belga) Joyce Van Ee, 33 ans, est devenue championne de Belgique des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), samedi soir lors du Gala Trudo de boxe (Trudo Boksgala), qui s'est déroulé dans l'une des salles de la piscine Lago (Lago Bloesembad) de Saint-Trond.

Elle a en effet battu aux points la Polonaise Boyana Libiszewska, 33 ans, dont il s'agit de la 46e défaite, pour seulement sept victoires. Van Ee, qui n'avait plus boxé depuis plus de deux ans (un nul contre Ann Verheyen, à Saint-Trond, le 7 mars 2020), a pour sa part remporté la deuxième et plus importante victoire de sa carrière, en trois combats. A noter que deux des trois juges seulement l'ont pointée gagnante au terme des dix rounds de deux minutes. Le combat en huit rounds des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) entre Jonathan Bila Munga et Ivica Gogosevic a tourné à l'avantage du Belge, vainqueur aux points, sa quatrième victoire, pour une seule défaite. Enfin, le poids lourd (plus de 90,719 kg) Michael Essomba, 23 ans, est lui toujours invaincu à l'issue de son cinquième combat, dont quatre remportés avant la limite, après avoir mis K.O au 2e des six rounds le Croate Igor Mihaljevic (42 ans, 7 victoires, 16 défaites, dont 8 par K.O). (Belga)