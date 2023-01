Gala du Sport - Jean-Michel Saive : "Difficile de faire un choix"

(Belga) Jean-Michel Saive, le président du COIB était à Anvers vendredi soir, à l'occasion du Gala du Sport 2022. Ancien lauréat lui-même du titre de Sportif de l'année, "Jean-Mi" se félicitait plus largement de la belle année du sport belge et notamment dans les disciplines olympiques avec 14 médailles au niveau mondial.

Sans parler des deux médailles olympiques dont celle en or de Bart Swings, qui a encore terminé 3e de ce référendum. "Les lauréats sont de grands champions et méritent leurs prix. Il est souvent difficile de faire un choix, de comparer les sports. Le timing est fort important. Les JO de Pékin ont eu lieu en février. Certains ont peut-être même déjà oublié que nous étions dans une année olympique. Le vote est aussi une question de popularité du sport, de son exposition et de charisme de l'athlète. Pour avoir moi-même évolué dans un petit sport (tennis de table, ndlr), je sais que la Belgique est un pays de cyclisme et de football, mais cela n'enlève rien au mérite des lauréats qui évoluent tous par ailleurs dans une discipline olympique ou paralympique." (Belga)