Gala du Sport - Le 4e sacre de Nafi Thiam et le 2e de Remco Evenepoel comme Sportive et Sportif de l'année

(Belga) Remco Evenepoel, après 2019, et Nafi Thiam, après 2014, 2016 et 2017, ont été couronnés du titre de Sportif et Sportive de l'année 2022, vendredi soir à Anvers à l'issue du référendum annuel de Sportpress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs. Quelque 213 journalistes mais aussi 34 anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.

Le champion du monde de cyclisme, déjà élu au terme de sa première saison professionnelle, a survolé le scrutin cette année devançant de 448 points son premier dauphin, lauréat en 2020 et 2021 un autre coureur cycliste Wout van Aert. Le champion olympique de patinage de vitesse à Pékin Bart Swings a pris la troisième place. Nafi Thiam a décroché son 4e titre de Sportive de l'année après son 2e titre mondial et 2e sacre européen en heptathlon. Elle a été préférée à la coureuse cycliste Lotte Kopecky, double championne du monde sur piste, et à la vice-championne de patinage artistique Loena Hendrickx. Les Belgian Tornados, le relais masculin du 4x400 m d'athlétisme, ont aussi décroché un 4e titre de l'Equipe de l'Année. Roger Lespagnard est lui devenu Coach de l'année pour la troisième fois après avoir mené Nafi Thiam à deux nouvelles couronnes en heptathlon. Le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks est l'Espoir 2022 et la cavalière de dressage Michèle George l'athlète paralympique comme en 2014. (Belga)