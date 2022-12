Gare à cette technique de vols de SUV: les malfrats imitent le signal de vos clés pour dérober votre voiture

Les vols de SUV sont de plus en plus nombreux, en Belgique, et particulièrement en province de Liège. Des voleurs qui utilisent à une technique imparable, et bien rodée : ils parviennent à ouvrir les véhicules à distance, en "reproduisant" le signal de leurs clés sans contact.

Des images de vidéosurveillance montrent le vol d'un véhicule le 28 décembre à Waremme. On peut voir deux individus, l'un reste près de la voiture à voler, l'autre s'approche près de la maison. Avec une sorte de cerceau qui est en fait une antenne, ce dernier cherche à capter le signal d'une clé sans contact. Le boîtier en bandoulière amplifie le signal jusqu'à la voiture qui s'ouvre et peut démarrer.

Depuis début octobre, une cinquantaine de vols identiques ont été recensés en province de Liège. Il s'agit essentiellement de Peugeot de 2008 ou 3008 et parfois d'anciens modèles BMW.

"On a décidé de prendre les choses en main. Le parquet a désigné un magistrat de référence parce qu'avec autant de faits en si peu de temps, on peut présupposer que ce sont des faits organisés. Mais on est au début de l'enquête et pour l'instant, on n'en sait pas plus", éclaire Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège.

En ce moment, les zones les plus touchées sont la Hesbaye, Seraing, Esneux, Chaudfontaine, Sprimont et Aywaille. La police conseille, si c'est possible, de rentrer les modèles de voitures visés dans un garage. "On préconise de ne pas laisser les clés à l'entrée donc proche des portes. Et si ce n'est pas possible de les mettre dans une boîte métallique afin d'éviter la transmission des ondes", ajoute Catherine Collignon.

Les emballer dans du papier aluminium évite également la transmission du signal. Il y a deux jours à Waremme, le propriétaire, réveillé par son alarme, a allumé les lumières dans sa maison. Le vol n'a pas eu lieu.