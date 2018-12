Gare à la fraude aux cryptomonnaies: 113 sites suspects ont été recensés

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a mis à jour sa liste de sites web suspects relatifs à des fraudes aux cryptomonnaies. 113 sites sont repris sur la liste de la FSMA. Une cryptomonnaie est une monnaie utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair.

L'Autorité des services et marchés financiers précise dans un communiqué qu'elle continue de recevoir de nouvelles plaintes de consommateurs ayant donné suite à des offres frauduleuses d'investissement dans les cryptomonnaies.



"Le principe reste toujours le même : on vous propose un investissement basé sur les cryptomonnaies, en mettant en avant son caractère sûr, simple et très lucratif. On vous met en confiance en vous assurant que vous n'avez pas besoin d'être un expert en cryptomonnaies pour investir et que des 'spécialistes' vont gérer eux-mêmes vos investissements. On vous affirme que vos fonds peuvent être retirés à tout moment ou qu'ils sont garantis", explique la FSMA.

Au bout du compte, le consommateur est floué et ne peut rien récupérer.