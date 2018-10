Gare aux cambriolages dans les prochains jours: voici quelques conseils de prévention

Les jours diminuent, nous changerons bientôt d'heure. C'est le début de la campagne nationale "Un jour sans cambriolages".

144 cambriolages sont commis chaque jour en Belgique et sont en recrudescence avec l'obscurité des mois d'hiver. Toute cette semaine, la campagne "Un jour sans cambriolage" vous donne des conseils pour éviter les intrusions. Comme par exemple mettre vos voisins à contribution.

"On observe par exemple dans les quartiers que si une alarme commence à sonner, personne ne réagit alors que c’est important de se parler et de savoir qu’on peut compter sur son voisin. Il faudrait au moins sortir et voir s’il n’y a rien de bizarre et voir si dans le jardin, il n’y a pas quelque chose qui bouge", Valérie Berckmans, conseillère en prévention à Uccle, jointe par notre journaliste Loïc Verheyen. "On observe aussi souvent les suspects dans leur quartier mais ne les signalent pas auprès de la police."

Retrouvez tous les conseils de prévention sur le site www.1joursans.be ou via l'application pour smartphones "1 jour sans".