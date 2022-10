Gare aux lentilles de couleur, l'accessoire le plus vendu pour Halloween: elles peuvent présenter des risques

Pour parfaire leur déguisement d'Halloween, certains n'hésitent pas à utiliser des lentilles de couleur. Un accessoire efficace mais qui peut aussi comporter certains risques mieux vaut donc les utiliser correctement.

Look vitreux style Walking Dead ou encore l'iris injecté de sang en mode vampire. Pour une quinzaine d'euros, l'accessoire est plutôt efficace. "Ça permet d'avoir en effet en un peu plus choix", nous confie une jeune fille. Dans le magasin de déguisement que nous visitons, les lentilles sont l'accessoire d'Halloween le plus vendu. "On a tellement bien vendu qu'il nous reste plus que quelques paires. Nous avons dû vendre au moins 500 paires durant les trois dernières semaines", assure Corinne Leclerc, gérante.

Il faut cependant être très attention lorsque l'on acquiert ce genre d'accessoires. Avant de les mettre, il faut toujours bien se laver les mains. Il faut également conserver ces lentilles dans du liquide approprié. Et puisqu'elles empêchent l'œil de ne pas respirer, il ne faut pas dépasser le temps maximum d'utilisation, soit 6 ou 7 heures. "Le gros souci est d'utiliser ces lentilles pendant une fête durant laquelle il y a de l'alcool. Et parfois, on dort avec. Ce qui est une contre-indication, car on aggrave la situation de manque d'oxygène et de risque infectieux. Quand on enlève la lentille le lendemain, c'est parfois déjà trop tard", éclaire Claire Tilkin, ophtalmologue au CHU de Liège.

Perte définitive de capacité visuelle voire parfois même perte complète d'un œil : un scénario déjà rencontré au service d'urgence des hôpitaux. Ceux qui n'ont jamais utilisé de lentilles correctrices sont invités à bien respecter les consignes.