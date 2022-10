Gaspillage: le pictogramme "Observez, sentez, goûtez" visible sur 10 millions de produits

(Belga) Depuis le lancement l'an dernier de l'initiative "Utilisez vos sens" visant à réduire le gaspillage alimentaire, plus de 10 millions de produits vendus dans une centaine d'enseignes belges ont été estampillés du pictogramme "Observez, sentez, goûtez" pour inciter les consommateurs à ne pas jeter les denrées alimentaires trop vite, se réjouit mardi la société Too Good To Go, à l'origine du projet.

En parallèle à son application mobile gratuite permettant de sauver des paniers d'invendus, Too Good To Go a lancé un pictogramme en septembre 2021 afin d'encourager les consommateurs à se fier à leurs sens plutôt qu'à la date de durabilité minimale renseignée sur les produits. "Souvent mal comprises, les dates de péremption sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire", regrette la société dans un communiqué. "Avant le lancement de l'initiative, trois Belges sur quatre ignoraient d'ailleurs la différence entre les deux dates: "à consommer de préférence avant" et "à consommer jusqu'au"". Un an après son lancement, le pictogramme "Observez, sentez, goûtez" est soutenu par 35 partenaires de la filière alimentaire et a été vu par un Belge sur cinq, selon Too Good To Go. "S'il reste encore du travail, nous sommes extrêmement fiers des premiers résultats concrets de l'initiative", s'est félicité le country manager de Too Good To Go Belgique, Franco Prontera. L'objectif à long terme de l'initiative, lancée simultanément dans 12 pays de l'Union européenne, vise une révision de la législation européenne sur la manière dont les dates de consommation sont indiquées sur les emballages. Cette révision est attendue pour 2023. (Belga)