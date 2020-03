Georges, 86 ans, a rampé pour appeler les urgences: aujourd’hui guéri du coronavirus, il porte un message d’espoir

Ce Français habite dans l'Oise, l'un des foyers du coronavirus. Il a été contaminé, hospitalisé, soigné et vient de sortir de l'hôpital.

La folle histoire de Georges commence dans la nuit du 16 au 17 février. "Je me lève et je m'effondre, par terre, sans force, incapable de me relever", raconte-t-il.

Georges doit ramper pour appeler les urgences. Il est emmené à l'hôpital. En cette période, les cas de coronavirus sont encore rares en France. Dans l'Oise, tout le monde ignore qu'un foyer est en train de se développer. "Le soir on me dit 'bon ben écoutez vous avez effectivement une grosse bronchite mais à côté une une une une élévation de température qu'on ne comprend pas", se souvient-il.



Georges est tout de même gardé en observation. Quelques jours plus tard, il est testé positif au coronavirus.

"A partir de ce moment-là, pour amener le repas, on vous dit 'le plateau est la porte, allez le chercher' donc c'est vraiment d'une minute à l'autre complètement un changement d'attitude", raconte Georges.



"Un moment de vie assez fort"

L'octogénaire reçoit des antibiotiques. Il est placé sous assistance respiratoire. "Je me suis dit 'je ne sais pas comment je sortirai de l'hôpital. Si j'en sortirai pour aller chez moi, si j'en sortirai pour aller de l'autre côté", raconte-t-il.



Après quinze jours de traitement, Georges s'en sort finalement guéri, fier d'avoir vaincu la maladie.

"C'était un moment à un moment de vie assez fort. Un moment où du coup ben on se pose des questions un peu fondamentales", confie-t-il.



L' homme veut désormais porter un message d'espoir en pleine crise du coronavirus.