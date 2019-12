Le TRÈS BEAU geste de l'armée belge à deux jours de Noël (vidéo)

L'armée belge nous offre un superbe geste de solidarité à deux jours de Noël: elle a décidé de donner ses stocks excédentaires. Concrètement, il s'agit de 19.000 vêtements et chaussures pour les personnes démunies et les CPAS.

Nos journalistes Christophe Cément et Benjamin Vankelst ont suivi une unité de l'armée belge ce lundi. Dans les caisses qu'ils transportent, on y trouve un surplus d'équipement militaire, du matériel divers et neuf que l'armée offre aux CPAS. "Ici, principalement pour le CPAS de Tubize, il y a beaucoup de paires de chaussures, des gants, des chaussettes mais aussi des sous-vêtements", a dit un membre de cette unité.

Stockée dans un premier temps, cette aide permettra de répondre aux situations d'urgence. "De temps en temps, au niveau de nos services, on a des demandes impromptues, notamment des personnes en voie de régularisation qui n'ont pas encore grand chose quand elles arrivent ou des gens qui viennent dans nos logements et qui n'ont rien. On peut directement distribuer et ça nous aide", a expliqué Frédéric Jadin, président du CPAS de Tubize.

Neuf des 27 communes du Brabant wallon répondent favorablement à ce don de l'armée. Parmi elles, Ottignies-Louvain-la-Neuve qu'on présente souvent comme favorisée. "La pauvreté existe chez nous aussi. Souvent, on ne la voit pas mais elle est là et présente aux quatre coins de la commune et il faut vraiment y être attentif", a indiqué Marie-Pierre Lambert-Lewaele, présidente du CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Lancée il y a une dizaine d'années, l'opération permettra en cette veille de Noël de distribuer 19.000 articles au niveau national.