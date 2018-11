Gilets jaunes: la Région wallonne portera plainte pour les dégâts causés

La Région wallonne portera plainte contre les auteurs des dégâts en marge des blocages organisés ces derniers jours par les gilets jaunes. Déclaration du ministre wallon en charge des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH), cet après midi au Parlement wallon.

La Région wallonne portera plainte contre les auteurs des dégâts occasionnés aux infrastructures routières en marge des blocages organisés ces derniers jours par les "gilets jaunes", a affirmé le ministre wallon en charge des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH), interrogé en séance plénière du Parlement de Wallonie par Fabian Culot (MR). "J'ai chargé le SPW et la Sofico - la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures - d'entamer la procédure pour le dépôt d'une plainte contre X. Nous serons fermes et nous porterons plainte contre les responsables des dégâts causés aux infrastructures afin de récupérer l'argent de la collectivité", a assuré le ministre. Ces dégâts, sur les sites de Feluy, de Wandre et de Sclessin, notamment, sont actuellement en cours d'évaluation. "Nous sommes en train de réaliser des estimations et de voir quels travaux urgents doivent être effectués", a encore indiqué Carlo Di Antonio.

Lancé en France en réaction à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, le mouvement des "gilets jaunes" s'est étendu à la Wallonie où différents blocages de sites pétroliers et d'autoroutes ont été organisés.